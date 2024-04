Stiri pe aceeasi tema

- Prototipul primei mașini electrice concepute și produse in Romania, la Cluj, se vinde cu 450.000 de euro. Mașina are o autonomie de 300 de kilometri și este o bijuterie tehnologica cu motoare in roți, oglinzi retrovizoare inlocuite cu camere video, portiere cu senzori.

- Carnea de miel s-a scumpit drastic in Romania, iar prețul continua sa creasca pe masura ce ne apropiem tot mai mult de Paște. Un kilogram de pulpa de miel s-a scumpit și mai mult fața de anul trecut. Iata cat sunt nevoiți sa plateasca romanii pentru a se bucura de acest produs de Paște.

- Andreea Marin este o susținatoare a femeilor și un exemplu demn de urmat de feminitate și eleganța. Vedeta le-a transmis tuturor femeilor din Romania un mesaj emoționant și a dezvaluit care este cel mai important marțișor pe care l-a primit pana acum!

- Modelele clasice produse sub numele de ARO sunt cautate de pasionați, tocmai de aceea ne place sa mai scanam din cand in cand piața și sa va prezentam modele interesante scoase la vanzare in Romania.De aceasta data am gasit un ARO 240 fabricat in anul 1977, despre care vanzatorul scrie in anunț ca a…

- Carmen Bruma se intoarce pe micile ecrane incepand cu acest weekend. MediCOOL (Antena 1), este emisiunea sa și a doctorului Mihail Pautov. Vedeta de televiziune aproape neschimbata in ultimii 20 de ani, grație sportului, disciplinei sale și regulilor sub care iși conduce viața, experiența sa de a avea…

- Adelina Pestrițu este fara dar și poate una dintre cele mai apreciate vedete din Romania. Recent, Adelina a facut o schimbare radicala din punct de vedere fizic. Aceasta a renunțat la implanturile mamare dupa ani de zile. Cum se simte Adelina Pestrițu, dupa ce a renuntat la implanturile mamare Adelina…

- Registrul Auto Roman va emite de la 1 decembrie 2024, deținatorilor de autovehicule, certificatul ”RAR Auto Pass”. Documentul va fi eliberat la vanzarea mașinii pentru a putea fi prezentat cumparatorului, conform legii 142 din 2023 și OMTI 210 din 2024, și se adreseaza mașinilor deja inmatriculate in…