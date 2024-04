Decizie importantă luată de ministrul Boloș cu privire la marile proprietăți și averi Decizie importanta anunțata de ministrul Finantelor Publice Marcel Bolos cu privire la marile proprietați și averi: a fost amanat de pe 30 aprilie pana la data de 30 septembrie termenul pentru impozitul de 0,5% pentru cladirile cu o valoare de peste 2,5 milioane lei. Același termen vizeaza și mijloacele de transport cu valoare de peste […] The post Decizie importanta luata de ministrul Boloș cu privire la marile proprietați și averi appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

