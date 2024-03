Una dintre cele mai bogate țari din Europa se confrunta cu un exod al miliardarilor sai, aceștia preferand sa iși duca averile in alte destinații fiscale mai favorabile. Cu o lege nou adoptata, guvernul incearca sa puna capat acestui fenomen și sa rețina resursele financiare in țara prin impunerea unei taxe speciale pentru super-bogații care vor sa plece cu banii din țara. Dupa doi ani de incertitudine fiscala, in care miliardarii norvegieni au ales sa iși gaseasca adapost fiscal in Elveția, guvernul de la Oslo a decis sa acționeze. O noua taxa, destinata exclusiv miliardarilor, va fi impusa pentru…