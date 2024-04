Se caută soluții disperate pentru TAROM! Mâine vin arabii O echipa de oameni de afaceri din Emiratele Arabe Unite este așteptata maine, la București, pentru a se intalni cu oficialii romani și a gasi soluții pentru salvarea TAROM. Cu viabilitatea companiei TAROM sub semnul intrebarii, guvernul roman exploreaza noi opțiuni pentru a asigura supraviețuirea acesteia, iar parteneriatele cu investitori din Golf sunt pe lista […] The post Se cauta soluții disperate pentru TAROM! Maine vin arabii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

