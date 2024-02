Dan Air, compania care și-a facut reclama imediat dupa deschiderea aeroportului de la Brașov, are probleme in justiție. La Tribunalul București, s-a inregistrat in data de 19 februarie o cerere din partea Castellar Construct de intrare in faliment a societații Dan Air, specializata pe transportul aerian civil de pasageri . Deocamdata nu exista nicio data pentru primul termen de judecata. Castellar Construct este deținuta in mod egal de catre Rodica Maliia și Doru Maliia. Dan Air, compania lui Dan Iuhasz, figureaza, conform ultimelor informații cu datorii de 71 milioane de lei. Numele Dna Air a…