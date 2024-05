Doliu in fotbalul Romanesc. Medicul Naționalei femine a decedat chiar in ziua de Paști. Peste 30 de ani petrecuți la loturile naționale Doliu in fotbalul romanesc. Doctorul Naționalei Romaniei de Fotbal Feminin a decedat chiar in ziua de Paști. Doamna Dr. Cornelia Ionescu a lucrat peste 30 de ani pentru echipa naționala a Romaniei. Doliu in lumea fotbalului. A murit Cesar Luis Menotti, fostul selecționer de aur al Argentinei Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a echipei Naționale de Fotbal Feminin a Romaniei. Doamna Dr. Cornelia Ionescu și-a petrecut o mare parte din viața alaturi de fetele…