Cât costă o cursă TAROM până în SUA, dus-întors, cu bagaje și taxe incluse Compania TAROM a pus deja in vanzare biletele pe ruta București – New York și București – Miami. Incepand cu data de 1 februarie 2024, compania TAROM opereaza in parteneriat cu Air Europa și ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” (OTP) din București și Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) și Miami, cu escale optime in Madrid sau Roma. SUA devine o destinație mai accesibila pentru publicul larg, atat din punct de vedere al frecventelor, cat și din cel al prețurilor și serviciilor incluse. TAROM reincepe operarea zborurilor zilnice impreuna cu partenerii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu data de 1 februarie 2024, compania TAROM opereaza in parteneriat cu Air Europa și ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” (OTP) din București și Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) și Miami, cu escale optime in Madrid sau Roma. SUA devine…

- Compania Naționala de Transporturi Aeriene Romane – TAROM opereaza in 2024 zborurile spre Londra, cu aceeași frecvența zilnica și același program ca in anul anterior (2023), conform unui comunicat al societații dupa ce s-a spus ca a cedat sloturile companiei Virgin. Ruta București –Londra este deschisa…

- Caz incredibil in Capitala, unde o clinica a eliberat in aproape zece ani peste 300.000 de fișe medicale false pentru permis auto, clienții fiind racolați de portar. In cei aproape zece ani de la inființarea clinicii din sectorul 4, la clinica din București ar fi fost eliberate sute de mii de fișe prin…

- TAROM este prima companie aeriana romaneasca care a reluat, luni, zborurile catre Israel si totodata una din primele trei companii europene care au reluat cursele de linie cu aceasta destinatie. Intr-un comunicat de presa al companiei aeriene se precizeaza ca primul zbor, RO 155, cu plecare din Bucuresti…

- Compania TAROM va relua zborurile pe relatia Tel Aviv, incepand din data de 1 ianuarie, cu doua frecvente saptamanale, potrivit unui comunicat al operatorului aerian national, preluat de Agerpres. Prima cursa, cu numarul RO155/6, va fi operata conform urmatorului orar de zbor: RO155 – plecare din Bucuresti…

- Compania TAROM anunta ca va relua operarea zborurilor pe relatia Tel Aviv, cu doua curse saptamanale, incepand din ianuarie 2024. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de TAROM, prima cursa, programata pentru 1 ianuarie, cu numarul RO155/6 va fi operata conform urmatorului orar de zbor: –…

- Compania TAROM va relua zborurile pe relatia Tel Aviv, incepand din data de 1 ianuarie, cu doua frecvente saptamanale, potrivit unui comunicat al operatorului aerian national. Prima cursa, cu numarul RO155/6, va fi operata conform urmatorului orar de zbor: RO155 – plecare din Bucuresti (OTP) la ora…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de TAROM, prima cursa, programata pentru 1 ianuarie, cu numarul RO155/6 va fi operata conform urmatorului orar de zbor: – RO155: plecare din Bucuresti (OTP) la ora 20.45 si sosire la Tel Aviv (TLV) la ora 23.20 in 1 ianuarie 2024 – RO156: plecare din…