Tarom a pus în vânzare bilete pe rutele Bucureşti – New York şi Bucureşti – Miami. Preţuri foarte bune ”In februarie, pretul biletelor porneste de la 608 euro pentru o calatorie dus-intors, cu bagaje si taxe incluse. Compania Tarom a pus deja in vanzare biletele pe ruta Bucuresti – New York si Bucuresti – Miami. Incepand cu data de 1 februarie 2024, compania Tarom opereaza in parteneriat cu Air Europa si ITA Airways zboruri zilnice, dus-intors, intre aeroportul „Henri Coanda” (OTP) din Bucuresti si Statele Unite ale Americii, respectiv New York (JFK) si Miami, cu escale optime in Madrid sau Roma”, anunta compania de stat. SUA devin o destinatie mai accesibila pentru publicul larg, atat din punct… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

