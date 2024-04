Cadouri electorale în Galați: Acadele și hârtie igenică cu sigla PNL Locuitorii din Galați au avut parte de o surpriza de proporții. Aceștia au primit in fața ușii cadouri de la PNL Galați. Acadele cu sigla partidului, hartie iginica personalizata, gel de dus „ce curata si improspateaza pielea”, detergent de vase „ce indeparteaza rapid grasimile si murdaria lasand vasele curate”, sunt doar cateva dintre cadourile primite […] The post Cadouri electorale in Galați: Acadele și hartie igenica cu sigla PNL appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

