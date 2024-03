Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, anunta, sambata, ca va candida pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov, din partea PNL, functie pe care a mai detinut-o. ”Candidez pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov sub sigla Partidului National Liberal (PNL), asa cum o fac de peste 20 de…

- PNL și-a desemnat candidații la Olt pentru Consiliului Judetean și Primaria municipiului Slatina. Este vorba de presedintele ANL, liberalul Emanuel Oproiu, și Mario De Mezzo, presedinte al PNL Slatina. Astfel, liberalul Emanuel Oproiu, presedintele ANL, va candida pentru functia de presedinte al Consiliului…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost primit, joi dimineata, intr-o audienta privata la Sanctitatea Sa Papa Francisc. „Astazi am avut ocazia speciala sa discut la Vatican cu Sanctitatea Sa Papa Francisc si sa-i exprim recunostinta pentru sprijinul acordat comunitatilor romanesti din Italia si din intreaga…

- In apropierea orașului englez Leicester, un fan al ucenicului vrajitor Harry Potter a declanșat o operațiune a forțelor de securitate. Un barbat „cu un cuțit mare” a aparut in holul unui hotel. Aceasta viziune alarmanta a provocat o operațiune a poliției in comunitatea engleza Enderby, langa Leicester.…

- Imaginile momentului cu premierul Marcel Ciolacu vin din județul Tulcea, acolo unde oficialul a fost intampinat de localnici cu ceai cald și placinte lipovene. In imagini se vede cum premierul gusta din preparatele pregatite de gospodine și este surprins zambind alaturi de localnici in timp ce se bucura…

- „Le multumesc tulcenilor prezenti astazi in Noul port turistic din Jurilovca! Energia si buna lor dispozitie sunt molipsitoare”, a scris premierul pe Facebook, distribuind mai multe fotografii care-l arata discutand cu oamenii.