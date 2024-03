Stiri pe aceeasi tema

- ”Candidez pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov sub sigla Partidului National Liberal (PNL), asa cum o fac de peste 20 de ani!” a spus Adrian Veștea. Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, iși va depune candidatura pentru funcția de președinte al Consiliului Judetean Brasov din partea PNL, partid…

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, a anunțat, sambata, ca va candida pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov, din partea PNL, afirmand ca iși dorește sa poziționeze județul „printre cele mai dezvoltate și prospere regiuni din Europa”.

- Ministrul Dezvoltarii, Adrian Vestea, anunta, sambata, ca va candida pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov, din partea PNL, functie pe care a mai detinut-o. ”Candidez pentru presedintia Consiliului Judetean Brasov sub sigla Partidului National Liberal (PNL), asa cum o fac de peste 20 de…

- Fostul primar din Baia Mare condamnat la inchisoare pentru corupție este adus, marți, in Romania, sub escorta. Judecatorii din Munchen au aprobat saptamana trecuta extradarea sa. Anunțul privind extradarea lui Cherecheș a fost facut de ministrul Justiției, Alina Gorghiu, care a dat asigurari ca acesta…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca are peste 30% in sondaje. ”Candidez ca sa castig, ar fi pacat ca dupa acesti 3 ani, pentru ca unul am platit datorii, in care am dus lucrurile intr-o directie corecta, normala, sa se intoarca PSD cu ce a facut in cei 12 ani”, a spus primarul despre alegerile…

- Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și-a anunțat luni intenția de a deveni candidatul principal al Partidului Popular European (PPE) la alegerile europene din iunie. Acest anunț a fost facut la Berlin, in cadrul unui eveniment al partidului sau de centru-dreapta, Uniunea Creștin-Democrata…

- Ministrul Finantelor Publice, Marcel Bolos, a vorbit deschis despre alegerile sale in viața. Bolos, care este cleric, a marturisit si ce ar alege intre biserica si politica, daca ar fi pus in fata unei astfel de alegeri. Boloș ar alege biserica in schimbul politicii ”Daca nu ar fi aceste reguli stricte…

- De la 1 ianuarie 2024, Belgia preia de la Spania presedintia rotativa a Uniunii Europene, pentru urmatoarele sase luni. Belgia detine presedintia rotativa pentru a 13-a oara, intr-un moment in care Uniunea Europeana se afla la o rascruce de drumuri, confruntandu-se cu consecintele razboiului din Ucraina,…