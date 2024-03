Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca si anul scolar viitor va fi organizat tot pe module care alterneaza cu perioade scurte de vacanta. „Nu a fost observata o legatura intre structura anului scolar si rezultate. Mai mult, a fost realizata o evaluare a perceptiei profesorilor, elevilor, parintilor cu privire la structura anului scolar, studiu […] The post Structura anului scolar viitor. Anunțul ministrului Educației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .