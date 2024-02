Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat ca de indata ce va fi comunicata incheierea Tribunalului Bucuresti, Ministerul Justitiei va formula cererea de extradare pentru Ionut... The post Ionut Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, va fi extradat „rapid” din Turcia, susține ministrul Justiției appeared…

- Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a anuntat ca de indata ce va fi comunicata incheierea Tribunalului Bucuresti, Ministerul Justitiei va formula cererea de extradare pentru Ionut Mircea Costea, fostul presedinte Eximbank, cumnatul lui Mircea Geoana, condamnat la sase ani de inchisoare pentru complicitate…

- Ionuț Mircea Costea, fostul președinte al Eximbank și cumnatul lui Mircea Geaona, condamnat la 6 ani de inchisoare și dat in urmarire internaționala, are o avere de invidiat, pe care tocmai a imparțit-o, in instanța, cu soția sa: 7 case și apartamente, titluri de stat și terenuri. Costea a fost identificat…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca autoritațile din Germania au mai facut o solicitare omologilor romani, pentru informatii cu privire la legislatia romaneasca. Gorghiu susține ca este o maniera prin care avocații lui Cherecheș incearca sa-i prelungeasca sederea in Germania, ca sa nu…

- Ionuț Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, fugit din țara dupa o condamnare de șase ani pentru corupție a fost identificat in Turcia, in prezent avand loc demersuri pentru aducerea și incarcerarea sa in Romania. Tribunalul București a constatat ca sunt indeplinite condițiile pentru a cere extradarea…

- Consiliul European a adoptat joi decizia deschiderii negocierilor de aderare la UE cu Republica Moldova și Ucraina. Anunțul a fost facut de președintele Consiliului Charles Michel. ”Consiliul European a decis sa deschida negocierile de aderare cu Ucraina și R. Moldova – un semnal clar de speranța pentru…