- Ministra Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, sambata, ca, de indata ce va fi comunicata incheierea Tribunalului Bucuresti, Ministerul Justitiei va formula cererea de extradare pentru Ionut Mircea Costea, cumnatul lui Mircea Geoana, condamnat la sase ani de inchisoare pentru complicitate la luare de…

