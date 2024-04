Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 20.000 de persoane au participat duminica la un "mars pentru Europa" in capitala Georgiei, Tbilisi, cerand inca o data retragerea unui proiect de lege privind "influenta straina" considerat represiv si despre care UE a avertizat ca pune in pericol aderarea tarii, comenteaza AFP, citat de…

- Poliția din Tbilisi a reținut mai mulți protestatari din fața parlamentului georgian, unde are loc o manifestație impotriva unei legi „cu privire la transparența influenței straine", a informat presa georgiana. Tot azi, in Parlamentul din Georgia, a avut loc inclusiv o bataie pe aceasta tema.

- Noaptea trecuta au avut loc proteste in masa in mai multe orașe din Turcia, relateaza Nexta. Acțiunile au inceput dupa decizia comisiei electorale din provincia Van de a scoate din alegeri candidatul pro-kurd din partidul DEM, Abdullah Zeidan. El caștiga alegerile, dar mandatul sau a fost dat candidatului…

- Pompierii au intervenit, sambata seara, in Centrul Vechi din Bucuresti, pe strada Selari, la o cladire de la acoperisul careia ieșea fum. Accesul persoanelor civile in zona a fost limitat. Au fost alertate 5 autospeciale de stingere a focului, autovehicule SMURD, precum și unitați de descarcerare și…

- Forțele de ordine ruse ii cauta pe cei care au atacat si incendiat sala de concerte Crocus City Hall de la periferia Moscovei, facind cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti, a relatat vineri agentia de presa rusa Interfax, citata de agerpres. "Unitati speciale ale garzii nationale lucreaza la…

- Proteste violente in Polonia! Fermierii au ars drapelul UE și s-au batut cu forțele de ordine / VideoMii de agricultori polonezi au iesit miercuri din nou in strada in capitala Varsovia la un protest care a degenerat in violente si care creste presiunea asupra guvernului condus de Donald Tusk, pe…

- Cantarețul de manele Florin Stoian zis și Florin Salam ar fi fost citat de anchetatorii de la secția 1 de Poliție din Capitala in legatura cu dosarul deschis la inceputul acestui an la sesizarea unei parți vatamate feminine care a acuzat ca ar fi fost agresata fizic de catre acesta intr-o camera de…

- Sindicalisti si activisti sociali s-au confruntat violent cu fortele de ordine joi pe strazile capitalei Buenos Aires, in timp ce parlamentul Argentinei dezbatea reforme economice. Televiziunile argentiniene au difuzat imagini cu protestatari care se confruntau in strada cu politistii, in timp ce forțele…