- Mii de agricultori polonezi au iesit miercuri din nou in strada in capitala Varsovia la un protest care a degenerat in violente si care creste presiunea asupra guvernului condus de Donald Tusk, pe care-l acuza ca nu le apara interesele in fata Bruxellesului si in fata importurilor ucrainene.

- Kievul este pregatit sa limiteze afluxurile de exporturi in Uniunea Europeana, pentru a atenua temerile fermierilor polonezi, dupa ce Varsovia a amenintat ca va inchide temporar granita pentru comert, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Economiei, Taras Kachka, transmite Bloomberg, informeaza…

- UPDATE 18:50 - Rusia a declarat miercuri ca o "prioritate" a sa este "protejarea compatrioților" din Transnistria, enclava separatista prorusa din estul Republicii Moldova, care a cerut anterior ajutorul Moscovei in fata "presiunii sporite" din partea Chisinaului. Kremlinul a folosit un argument asemanator…

- Premierul polonez Donald Tusk a criticat luni Budapesta pentru blocarea ratificarii aderarii Suediei la NATO, calificand aceasta intarziere drept ''inacceptabila'', Ungaria fiind ultima tara din Alianta Nord-Atlantica care trebuie sa ratifice protocolul de aderare a tarii scandinave, informeaza AFP.…

- Mii de simpatizanti ai opozitiei conservatoare poloneze demonstreaza joi seara in fata sediului parlamentului de la Varsovia impotriva noului guvern condus de Donald Tusk, transmite agentia DPA."Aceasta este Polonia, nu tara lui Tusk", se putea citi pe una dintre pancartele purtate de manifestanti,…