- Proteste violente in Polonia! Fermierii au ars drapelul UE și s-au batut cu forțele de ordine / VideoMii de agricultori polonezi au iesit miercuri din nou in strada in capitala Varsovia la un protest care a degenerat in violente si care creste presiunea asupra guvernului condus de Donald Tusk, pe…

- Fermierii din Polonia protesteaza de luni de zile. Inițial a fost impotriva importurilor agricole scutite de taxe vamale și presupus „necontrolate” din Ucraina , iar in ultimele saptamani, de asemenea, impotriva „Green Deal” al Uniunii Europene. The post PROTESTE 2024 Protestele fermierilor Polonezi…

- Reprezentanții Comisiei Europene vor anunța vineri ca Bruxelles-ul a deblocat fondurile de redresare pentru Polonia, a declarat, joi, premierul de la Varșovia, Donald Tusk, in fața parlamentului, conform mediafax. "Maine (vineri - n.r.) vom auzi de la reprezentanții Uniunii Europene ca Polonia a…

- Fermieri din Cehia, Slovacia și Polonia au protestat joi de-a lungul graniței, blocand unele puncte de trecere a frontierei cehe și cerand mai puțina birocrație și schimbari in politicile UE. Protestatarii s-au plans de prețurile scazute ale produselor lor, de costurile ridicate privind producția,…

- Serviciul Vamal informeaza ca in contextul protestelor organizate de fermieri, accesul vehiculelor catre și dinspre postul vamal de frontiera Leușeni ramane blocat și la aceasta ora. In același timp, Poliția vine cu un apel catre agricultori, care prin acțiunile lor neanunțate au starnit divergențe…

- Sindicatul fermierilor polonezi Solidaritatea planuieste o greva generala incepand de vinerea viitoare, cu blocarea punctelor de trecere a frontierei intre Polonia si Ucraina, a anuntat sindicatul, alaturandu-se astfel unor proteste similare in toata Europa, transmite Reuters. "Rabdarea noastra s-a…

- Presa locala a relatat ca protestele au inceput joi seara tarziu pe partea belgiana, iar unii fermieri olandezi s-au alaturat ulterior.Autoritațile olandeze au recomandat sa nu se calatoreasca in Belgia vineri, daca este posibil.In vestul Belgiei, fermierii blocheaza de mai multe zile intrarea sau ieșirea…

