Handbal Juniori IV/Trei echipe prahovene vor lupta în ­turneele finale George Marin Turneele semifinale ale celor mai mici juniori, fete și baieți, au fost structurate pe Euroregiuni – apropo, de ce oare FRH le-a numit așa, campionatul fiind doar in Romania? – echipele noastre din Prahova fiind distribuite sa continue lupta pentru lauri cu cele din zona București – Ilfov, zona care nu duce lipsa de talente, dar și cu un bazin de selecție considerabil, care, deseori, se intinde pe tot cuprinsul țarii. Fetele de la CS Campina au ajuns pana in finala competiției, obținand o binemeritata calificare pentru turneul final. Campinencele au caștigat grupa B a competiției… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Totodata, este a treia calificare consecutiva la turneul final junioarelor IV, o performanța de excepție pentru handbalul juvenil câmpinean.Calificarea a venit în urma victoriilor cu ACS Ștefan Birtalan București, scor 21-18, și cu CSS 2 București, scor 25-18.Iata lotul care a reușit aceasta…

- George Marin La o zi dupa ce s-a incheiat faza județeana a juniorilor IV au intrat in competiție și fetele de la aceeași categorie de varsta. Echipele trebuie sa aiba in lot cel puțin opt jucatori nascuți in anii 2011-2012, dar sunt acceptați și jucatori mai tineri cu unul sau doi ani. Fetele de la…

- George Marin Cele doua echipe prahovene care conduc seria geografica „D” a competiției junioarelor III- CSM Ploiești și CS Campina- nu au avut probleme in a-și apropria victoria in meciurile de miercuri. In prima partida, cronologic, au intrat pe teren Activ Prahova Ploiești și CS Campina. Meciul s-a…