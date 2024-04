Stiri pe aceeasi tema

- Ziua de sambata a adus foarte multa acțiune pe circuitul internațional de la Shanghai, cu ocazia Marelui Premiu al Chinei, a 5-a etapa din sezonul 2024 de Formula 1. Mai intai, am avut parte de prima cursa de sprint a sezonului, caștigata de Max Verstappen. Intrecerea a fost urmata 3 ore mai tarziu…

- Pilotul olandez al echipei Red Bull, Max Verstappen, a castigat cursa de sprint a Marelui Premiu al Chinei, disputata sambata dimineata. Verstappen i-a invins pe Lewis Hamilton (Mercedes) si Sergio Perez (Red Bull). Au urmat cele doua Ferrari, cu monegascul Charles Leclerc in fata spaniolului Carlos…

- Max Verstappen (campionul mondial en-titre) va pleca de pe locul 4 in prima sursa sprint a sezonului, cea contand pentru Marele Premiu al Chinei. Cel mai bun timp a fost stabilit de Lando Norris (McLaren), englezul fiind urmat de Lewis Hamilton (Mercedes) și Fernando Alonso (Aston Martin).

- Jelena Dokic, fosta jucatoare de tenis, a fost lovita de o piatra in Australia, in calificarile Marelui Premiu din Formula 1. La un moment dat, Fernando Alonso, pilotul Aston Martin, a ieșit de pe pista, iar cand plecat de pe pietrișul aflat intre tribune și asfalt mai multe pierde au sarit de la roata…

- Giedo Van der Garde (38 de ani), fost pilot Caterham, l-a facut praf pe Fernando Alonso (Aston Martin) pentru accidentul pe care i l-a cauzat lui George Russell in ultimul tur al cursei Marelui Premiu de Formula 1 de la Melbourne (Australia). Fernando Alonso a terminat pe locul 6 in MP al Australiei,…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Verstappen a fost in pole position si in prima etapa a sezonului, in Bahrain, cursa pe care a si castigat-o.La…

- Pilotul spaniol Fernando Alonso (Aston Martin) a realizat cel mai bun timp din a doua sesiune de antrenamente libere, desfasurata joi, la Jeddah, inaintea Marelui Premiu al Arabiei Saudite, etapa a doua a Campionatului Mondial de Formula 1, transmite AFP, potrivit Agerpres. Alonso (42 ani) s-a simtit…

- Spaniolul Carlos Sainz de la echipa Ferrari a dominat in cea de-a treia sesiune de antrenamente libere inaintea Marelui Premiu al Bahrainului, prima etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, desfașurata vineri pe circuitul Sakhir, conform informațiilor furnizate de AFP. Sainz a fost urmat de compatriotul…