Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca elevii de religie catolica nu sunt obligati sa participe la cursuri intre 29 martie – 2 aprilie, avand in vedere ca pe 31 martie este Pastele catolic, iar in cazul profesorilor de religie catolica decizia va apartine fiecarei scoli in parte. Ministrul a mentionat ca, daca vor fi […]