Ministrul Educației, Ligia Deca, a trimis marți dimineața Corpul de Control la școala „Nicolae Titulescu", unde un copil ar fi fost violat de colegi, dar și la Inspectoratul Școlar. Deca a precizat ca, din primele informații pe care le are, a reieșit ca entitați care trebuiau informate despre acest caz nu au fost informate. „Trebuie […]