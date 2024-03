Vacanță de Paștele catolic. Elevii de religie catolică nu sunt obligați să participe la cursuri Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca elevii catolici nu vor fi obligați sa participe la cursuri in perioada 29 martie – 2 aprilie, in contextul in care pe 31 martie se celebreaza Paștele catolic. In cazul profesorilor de religie catolica, decizia va aparține fiecarei instituții de invațamant in parte. Deca a precizat ca in cazul in care cursurile vor fi suspendate, atunci acestea trebuie recuperate. ”Am trimis chiar astazi o informare catre inspectoratele scolare judetene in care evocam obligatiile legale conform contractului colectiv de munca la nivel de sector. Practic, spunem ca la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

