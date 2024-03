Școlile se pot dota cu sisteme de supraveghere, fără acordul părinților și profesorilor Ministrul Educației anunța ca școlile se pot dota cu sisteme de supraveghere audio-video fara a mai fi necesar acordul elevilor, parinților sau profesorilor, pentru a preveni și a afla adevarul despre cazurile de violența. ”Pe langa activitațile de prevenție, este important ca in cazurile de violența sa putem afla adevarul vizavi de ce se intampla, de faptele reclamate. Prin urmare, am considerat necesara modificarea cadrului legislativ pentru ca școlile sa poata decide instalarea sistemelor de supraveghere audio-video pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor și a bunurilor, precum și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat ca elevii catolici nu vor fi obligați sa participe la cursuri in perioada 29 martie – 2 aprilie, in contextul in care pe 31 martie se celebreaza Paștele catolic. In cazul profesorilor de religie catolica, decizia va aparține fiecarei instituții de invațamant…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, ca s-a decis modificarea cadrului legislativ, astfel incat scolile sa poata instala sisteme de supraveghere, fara acordul parintilor, elevilor majori sau al cadrelor didactice. Inregistrarile vor putea fi, insa, folosite doar pentru cercetarea eventualelor…

- Ligia Deca, ministrul Educației, a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca școlile vor putea avea sisteme de supraveghere audio-video in salile de clasa, fara sa fie necesar acordul parinților sau al profesorilor: „Am considerat necesara modificarea cadrului legislativ, pentru ca școlile sa poata…

- Școlile vor putea instala sisteme de supraveghere audio-video fara a mai fi necesar acordul parinților sau al profesorilor, a declarat, luni, ministrul Educației, Ligia Deca, in cadrul unei conferințe de presa.

- Școlile vor putea monta camere de supraveghere audio-video in salile de clasa, fara sa fie necesar acordul parinților sau al profesorilor, informeaza ministrul Educației Ligia Deca.Momentan școlile pot sa instaleze sisteme de supraveghere in clase, doar dupa consultarea cu parinții, profesorii și elevii…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a afirmat, luni, ca s-a decis modificarea cadrului legislativ, astfel incat scolile sa poata instala sisteme de supraveghere, fara acordul parintilor, elevilor majori sau al cadrelor didactice. Inregistrarile vor putea fi, insa, folosite doar pentru cercetarea eventualelor…

- Școlile vor putea instala sisteme de supraveghere audio-video fara sa aiba nevoie de acordul elevilor, parinților sau profesorilor, potrivit unui proiect prezentat luni de ministrul Educației, Ligia Deca, informeaza Mediafax. „Pe langa activitațile de prevenție, este important ca in cazurile de violența…

- Gradinițele și creșele de stat și private ar putea fi obligate sa aiba “camere de supraveghere in salile de clasa, pe holuri, in sala de mese și de festivitați dar și in exteriorul cladirii”, .... The post PROIECT DE LEGE Camere de supraveghere in creșe și gradinițe, in salile de clasa, fara acordul…