Diplomele de bacalureat, de absolvire a liceului, certificatele de competențe, cu cod QR Toate actele de studii – diplomele de bacalaureat, de absolvire a liceului etc. – vor fi digitalizate, anunța Ministerul Educație, pentru a elimina definitiv coșmarul dosarului cu șina și al vrafului de documente. Astfel, diploma de bacalaureat, diploma de absolvire a gimnaziului, de absolvire a liceului, certificatele de competențe lingvistice și celelalte act de studii vor avea un cod QR, astfel ca elevii nu vor mai trebui sa faca un dosar intreg cu copii pentru inscrierea la facultate, de exemplu. Elevii vor avea astfel un cod digital prin care cel care il scaneaza poate avea acces la actele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

