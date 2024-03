Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat ca elevii de religie catolica nu sunt obligati sa participe la cursuri intre 29 martie – 2 aprilie, avand in vedere ca pe 31 martie este Pastele catolic, iar in cazul profesorilor de religie catolica decizia va apartine fiecarei scoli in parte. Ministrul a…

- Ministerul Educației a organizat, luni, o conferința de presa a ministrului Ligia Deca, prin care aceasta anunța modificarea Legilor educației. Acestea sufera a treia modificare, la mai puțin de un an de la promulgare, relateaza Edupedu.ro. Principalele declarații: Evaluarea Naționala și Bacalaureatul…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a trimis marți dimineața Corpul de Control la școala „Nicolae Titulescu”, unde un copil ar fi fost violat de colegi, dar și la Inspectoratul Școlar. Deca a precizat ca, din primele informații pe care le are, a reieșit ca entitați care trebuiau informate despre acest…

- Simularea examenului national de Bacalaureat incepe luni cu proba scrisa de Limba si literatura romana, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Marti este programata proba scrisa obligatorie a profilului, iar miercuri – proba scrisa la alegere a profilului sau specializarii. Elevii din…

- Elevii din Bucuresti vor intra vineri in vacanta, dupa finalizarea cursurilor, si se vor intoarce la scoala luni, 26 februarie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Aceasta este vacanta de o saptamana care se poate lua la decizia inspectoratelor scolare judetene/al municipiului Bucuresti…

- Pentru a debloca plata burselor pentru elevii din liceele militare, Ministerul Educației vrea sa modifice prevederile art. 42 din legea invațamantului preuniversitar, iar finanțarea burselor ar fi urma sa fie asigurata de Ministerul Apararii Nationale, conform unui proiect de ordonanța de urgența pus…

- Elevii de clasa a VIII-a vor sustine, luni, proba la Limba romana din cadrul simularii Evaluarii Nationale, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. In premiera, toate lucrarile vor fi scanate in clasa și corectate pe platforma digitalizata. Marti, elevii vor sustine proba la Matematica,…

- Reprezentanti ai elevilor din Romania, in colaborare cu Organizatia Salvati Copiii, au realizat un proiect de Statut al elevului pe care l-au depus la Ministerul Educatiei. Documentul prevede ca elevii sa beneficieze de „timp pentru odihna”, iar 7 saptamani consecutive de cursuri sa fie urmate de doua…