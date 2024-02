Schimbări majore la cărțile de identitate. Ce trebuie să știe părinții copiilor care împlinesc 12 ani Incepand cu luna august, noul buletin electronic, echipat cu un cip incorporat, va deveni standardul pentru identificare, iar acest lucru aduce cu sine modificari esențiale pentru cei mici și parinții lor. Carte de identitate de la 12 ani Una dintre cele mai notabile schimbari este reducerea varstei la care copiii pot solicita un buletin electronic, […] The post Schimbari majore la carțile de identitate. Ce trebuie sa știe parinții copiilor care implinesc 12 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

