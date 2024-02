Părinții copiilor de la grădinița groazei din Popești-Leordeni stiau că instituția nu e acreditată. Cât plăteau pentru coșmarul copiilor Parinții care au copiii la gradinița groazei din Popești-Leordeni, știau ca instituția nu este acreditata de Ministerul Educației. Ei ii acuza pe patronii centrului educațional ca au ascuns comportamentul educatoarei. Parinții plateau lunar intre 1.100 și 1.600 de lei, pentru a le fi ingrijiți corespunzator copiii. Mai mult, daca nu ajungeau la timp sa iși […] The post Parinții copiilor de la gradinița groazei din Popești-Leordeni stiau ca instituția nu e acreditata. Cat plateau pentru coșmarul copiilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- Fara sa știe de ororile la care erau supuși zilnic copiii lor, parinții iși lasau zilnic micuții pe mana educatoarei de 24 de ani care ii batea pe cei mici, țipa la ei, ii traumatiza și ii pedepsea.Pentru acest tratament, parinții plateau lunar gradiniței sume cuprinse intre 1.100 lei și 1.600 lei.…

- O gradinița din Ilfov a starnit revolta in randul parinților, dupa ce s-a aflat ca o educatoare i-ar fi terorizat pe copii. Ei bine, parinții plateau lunar un preț uriaș pentru a-și duce copiii la gradinița din Popești-Leordeni. Iata care era suma și cum s-ar fi comportat educatoarea cu cei mici.

