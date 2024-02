Educatoarea acuzata ca a batut si umilit zeci de copii inscrisi la gradinita privata din Popesti-Leordeni a fost lasata in libertate, sub control judiciar. Intre timp, afacerea merge mai departe. Directorul vrea sa deschida alta gradinita, la doua strazi distanta. Articolul Cat plateau parintii la gradinita groazei din Ilfov: un nou sediu se deschide la doua strazi distanta. Educatoarea, lasata in libertate apare prima data in Money .