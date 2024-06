ALARMĂ la o grădiniţă din România: o educatoarea şi un copil, diagnosticaţi cu tuberculoză! S-a dat alarma la o gradinița din județul Iași, dupa ce o educatoare și un copil au fost depistați cu tuberculoza, o boala extrem de contagioasa. Parintii copiilor au aflat abia la petrecerea de sfarsit de an care ulterior a fost anulata. Parintii sunt revoltati Parinții copiilor care merg la gradinița privata din Rediu, județul […] The post ALARMA la o gradinita din Romania: o educatoarea si un copil, diagnosticati cu tuberculoza! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

