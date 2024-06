ChatGPT este indisponibil pentru unii utilizatori, spune OpenAI OpenAI a declarat marti dimineata: „Continuam sa lucram la o solutie pentru aceasta problema”, scrie www.foxbusiness.com. Problema este in curs de investigare, se arata in mesajul de la ora 12.30 a.m. Utilizatorii au postat pe X imagini cu erorile „Bad gateway” pe care spun ca le intalnesc atunci cand incearca sa acceseze ChatGPT. Directorul general al OpenAI, Sam Altman, a anuntat in noiembrie ca aproximativ 100 de milioane de persoane folosesc ChatGPT saptamanal, potrivit relatarilor din presa. La sfarsitul lunii mai, Helen Toner, fost membru al consiliului de administratie al OpenAI, a impartasit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

