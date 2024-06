Mii de firme și PFA-uri au intrat în insolvență Au intrat in insolvența . Numarul societatilor comerciale si al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate in insolventa in primele cinci luni din acest an a fost de 3.091, in crestere cu 10,2% fata de perioada similara din 2023, cand au fost inregistrate 2.805 de insolvente, conform datelor publicate pe site-ul Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres . Cele mai multe firme si PFA intrate in insolventa, in perioada 1 ianuarie – 31 mai 2024, au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 574, numar in scadere cu 1,37% fata de primele cinci luni din 2023. Pe locurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

