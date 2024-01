Stiri pe aceeasi tema

- Prima zi de cursuri din anul 2024 este luni, 8 ianuarie, și aceasta deschide modulul 3 de cursuri. Elevii vor merge la școala, cei mai mulți dintre ei doar pentru o luna, insa, mai exact pana vineri, 9 februarie, cand va incepe, in majoritatea județelor, vacanța de schi de o saptamana. Aceasta vacanța…

- Patronul de la pensiunea Ferma Dacilor și doi administratori ai afacerii și-au petrecut noaptea dupa gratii. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore, iar procurorii cer, miercuri, arestarea lor preventiva. Intre timp, ancheta este in plina desfașurare. Sunt in continuare multiple semne de intrebare in…

- Cadrele didactice care dau meditații elevilor de la clasa sau care sunt sancționate cu desfacerea disciplinara a contractului de munca nu mai pot ocupa posturi didactice in invațamant pentru o perioada de șapte ani. Ministerul Educației a crescut de șapte ori perioada in care profesorii, educatorii…

- Un elev de clasa a cincea de la o scoala din Capitala a cazut, joi dupa-amiaza, de la etajul al treilea al unitatii de invatamant. Incidentul s-a produs la o unitate de invatamant privata din Sectorul 6. Elevul, care are 11 ani si este in clasa a cincea, a cazut de la etajul al treilea. […] The post…

- Un barbat din Bistrița este suspectat ca și-a ucis soția de 33 de ani in fața copiilor, acasa, apoi a postat la Story, pe contul sau de Facebook, o poza cu ea moarta. Polițiștii sunt șocați de gravitatea faptelor. Barbatul de 34 de ani și-ar fi ucis soția sambata dupa-amiaza, dupa o cearta conjugala.…

- Ministerul Educației a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern privind alocarea sumei de peste 3 miliarde de lei din Fondul de rezerva bugetara, la dispoziția Guvernului. Banii sunt necesari pentru plata salariilor profesorilor din mediul preuniversitar și universitar și pentru plata…

- Un elev al unui liceu din Sectorul 6 al Capitalei și-a amenințat profesorii chiar in fața polițiștilor. El a fost in centrul unui scandal, iar polițiștii Secției 25au fost chemați sa intervina de urgența, la respectivul liceu din București, unde elevul de clasa a XI-a și-a snopit in bataie un coleg…