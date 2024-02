Tânărul care şi-a omorât părinții, în lacrimi: „Să vă feriţi copiii de droguri. Am petrecut cu Satana” Bucatarul de 24 de ani din Sacele care si-a ucis parintii era drogat in momentul in care a comis fapta cumplita. El a recunoscut acest lucru, iar acum cu lacrimi in ochi le spune oamenilor sa-si tina copiii departe de substantele interzise. Individul risca 30 de ani de puscarie, potrivit Observatornews. Cu ochii in pamant […] The post Tanarul care si-a omorat parinții, in lacrimi: „Sa va feriti copiii de droguri. Am petrecut cu Satana” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

