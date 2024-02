Banii și bunurile confiscate de la traficanții de droguri ar putea sa fie direcționați pentru dotarea unitaților specializate in combaterea acestei infracțiuni. Prevederile sunt incluse intr-un proiect de lege depus la Senat și care urmeaza sa fie dezbatut in regim de urgența. Pentru a asigura dotarile și logistica necesara pentru funcționari, procurorii și ofițerii anti-drog, […] The post Banii confiscați de la traficanți, investiți in unitațile specializate in combaterea și consumul de droguri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .