Sindicatele afiliate Federatiei ”Solidaritatea Sanitara” organizeaza, miercuri, o greva de avertisment in unitatile sanitare. Greva de avertisment va avea loc, in intervalul orar 12:00-13:00, in unitatile sanitare publice, la aceasta urmand sa participe membri de sindicat si alti angajati care au semnat pentru greva pe listele sindicatelor ”Solidaritatea Sanitara”, protestul beneficiind si de manifestarile de […] The post Greva de avertisment in spitale. Angajații cer salarii mai mari și condiții bune de munca appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…