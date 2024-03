Protest inedit chiar la ușa Guvernului. Angajații SGG au parasit birourile și au ieșit sa protesteze chiar in curtea instituției, fiind nemulțumiți de salarii. Un protest spontan are loc la aceasta ora la Secretariatul General al Guvernului, instituția care gestioneaza activitatea Executivului din punct de vedere legal și administrativ. Angajații SGG reclama faptul ca au […] The post Protest in curtea Guvernului. Angajații SGG au abandonat munca și au ieșit in curtea instituției, nemulțumiți de salarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .