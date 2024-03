VIEDO. Casa din Dolj în curtea căreia a ars o flacără timp de o săptămână în 2022 a sărit în aer O explozie a avut loc in aceasta dimineața intr-o casa din satul Bazdana, județul Dolj. In urma cu doi ani, proprietarul casei a descoperit in curte o punga de gaze și gazul aprins a ars timp de peste o saptamana pe terenul lui. Deflagrația din aceasta dimineața nu a fost urmata de un incendiu. La […] The post VIEDO. Casa din Dolj in curtea careia a ars o flacara timp de o saptamana in 2022 a sarit in aer appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

- O explozie a avut loc in aceasta dimineața intr-o casa din satul Bazdana, județul Dolj. In urma cu doi ani, proprietarul casei a descoperit in curte o punga de gaze și gazul aprins a ars timp de peste o saptamana pe terenul lui.

