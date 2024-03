Creșele și grădinițele, obligate să instaleze sisteme de monitorizare audio-video la care părinții să aibă acces Pe fondul creșterii violenței in mediul școlar, la Camera Deputaților a fost inregistrat un proiect legislativ, care prevede obligativitatea instalarii, in creșe și gradinițe, a unor sisteme de monitorizare audio-video. In plus, parinții vor putea accesa imaginile pe care le transmit camerele de filmat pe toata perioada in care copiii sunt la creșa, respectiv la […] The post Creșele și gradinițele, obligate sa instaleze sisteme de monitorizare audio-video la care parinții sa aiba acces appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

