Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu specialiști D.S.V.S.A. Bistrița-Nasaud, au efectuat controale si verificari de specialitate la mai multe persoane juridice și persoane fizice autorizate, fiind descoperite numeroase nereguli. „Acțiunile au urmarit prevenirea…

- Directorul ANM a prezentat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai și Paște. Elena Mateescu a explicat ca in majoritatea regiunilor țarii, registrul termic va fi unul normal petnru aceasta perioada, cu temperaturi de peste 20 de grade Celsius, dar nu sunt excluse ploile trecatoare in anumite zone. Dupa…

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a prezentat prognoza meteo pentru minivacanța de 1 Mai și Paște. Ea a explicat ca vom avea temperaturi de peste 20 de grade in cea mai mare parte a țarii, dar nu sunt excluse și ploile trecatoare. Vremea se va strica dupa Paște, atunci cand vom avea parte de ploi in aproape…

- CFR Calatori va implementa un program de transport extins. Masura a fost luata pentru a sprijini mobilitatea pasagerilor in timpul minivacanței de 1 Mai și Paște. Legaturi suplimentare vor fi disponibile, intre 30 aprilie – 1 mai și 6 – 7 mai 2024, catre Constanța și alte stațiuni litorale precum Mangalia,…

- Majoritatea angajaților care lucreaza la stat vor avea o minivacanța de 6 zile in perioada 1 mai – 6 mai 2024, de Ziua Muncii și de Paște.Ziua Muncii , 1 mai, si Vinerea Mare sunt deja declarate zile libere pentru angajatii la stat in Codul Muncii. In acest an, Vinerea Mare cade in ziua de 3 mai, iar…

- Razie la Flamanzi. Șoferi lasați fara permis, dupa ce au fost prinși circuland cu viteza Goana dupa marțișoare a lasat 6 șoferi fara permis, in mai puțin de jumatate de ora Pe raza intregului județ polițiștii acționeaza pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, fiind folosite autospecialele…

- Veste buna pentru șoferi. Polițiștii rutieri vor fi obligați sa reduca viteza indicata de radar cu 10 km/h, pana la viteze de 100 km/h inclusiv, respectiv cu 10%, la viteze de peste 100 km/h, conform unui amendament adus legislației, transmite Profit.ro.

- Polițiștii rutieri din Dolj au organizat și executat, ieri, actiuni de tip “cascada” pentru prevenirea accidentelor de circulatie. Cu acesta ocazie au fost instituite filtre rutiere pentru depistarea conducatorilor auto care incalca regimul legal de viteza. Au fost vizați și șoferii care aleg sa conduca…