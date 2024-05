Amenzi de peste 150.000 de lei date de polițiștii din Alba, în minivacanța de Paște: 24 de șoferi au rămas fără permise de conducere Amenzi de peste 150.000 de lei date de polițiștii din Alba, in minivacanța de Paște: 24 de șoferi au ramas fara permise de conducere Amenzi de peste 150.000 de lei date de polițiștii din Alba, in minivacanța de Paște: 24 de șoferi au ramas fara permise de conducere In perioada 30 aprilie – 6 mai 2024, peste 180 de polițiști au acționat, zilnic, pe raza județul Alba, pentru prevenirea evenimentelor negative și creșterea siguranței rutiere. Aceștia au utilizat, in […] Amenzi de peste 150.000 de lei date de polițiștii din Alba, in minivacanța de Paște: 24 de șoferi au ramas fara permise de conducere Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

