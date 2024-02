Stiri pe aceeasi tema

- Romanii iși vor putea inmatricula sau radia mașinile online, fara sa mai mearga la sediile DRPCIV. Legea merge la promulgare Deputatii au adoptat, marți, un proiect de lege care prevede crearea unei aplicații prin care cei care vor sa inmatriculeze, sa transcrie dreptul de proprietate sau sa radieze…

- Parlamentarii USR si Forta Dreptei au sesizat, miercuri, Curtea Constitutionala pe legea Ciuca-Ciolacu care protejeaza marii evazionisti si ii scapa total de raspundere penala daca achita prejudiciul de sub un milion de euro. Marcel Ciolacu a explicat ca proiectul de lege privind masurile pentru consolidarea…

- Legea 62 din 2019 privind activitatea consulara se modifica printr-un proiect adoptat de Camera Deputaților. Serviciile consulare digitalizate vor crește, prin modificare graduala, astfel incat accesul cetațenilor sa fie cat mai facil.

- Camera Deputaților a adoptat, in calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificare OUG nr. 195/2002 ce prevede ca șoferii romani cu permis categoria B pot conduce și unele motociclete. Legea merge acum la promulgare și președintele nu o mai poate intoarce deoarece ea era deja in Parlament…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, un proiect care modifica Legea politiei locale 155/2010, in sensul ca sunt acordate politiei locale atributii de constatare si aplicare a sanctiunilor contraventionale pentru incalcarea normelor rutiere de catre conducatorii de trotinete electrice. Legea merge…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege care aduce modificari la Codul penal, in sensul in care persoanele condamnate definitiv, care in 7 zile nu se prezinta pentru a fi pusa in executare pedeapsa, vor avea pedeapsa suplimentara intre 6 luni si 3 ani pentru o infractiune asimilata…