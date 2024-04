Unități speciale la MAI, pentru filarea populației Romanii ar urma sa fie filați legal, la cererea Ministerului de Interne. Este vorba despre un proiect care prevede inființarea unor unitați speciale de filare a populației. Legea urmeaza sa treaca tacit de Camera Deputaților și va ajunge apoi la Senat, care este camera decizionala. Astfel, vor ajunge pe masa ministrului si inregistrarile, si masurile […] The post Unitați speciale la MAI, pentru filarea populației appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

