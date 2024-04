Stiri pe aceeasi tema

- O lege controversata din Parlament va trece tacit de Camera Deputaților și va ajunge apoi la Senat, care este camera decizionala. Este vorba despre un proiect depus de deputatul PNL, Gabriel Andronache, liderul de grup al PNL din Camera Deputaților. Proiectul prevede inființarea unor unitați speciale…

- Intr-un moment tensionat, un proiect de lege depus de deputatul PNL, Gabriel Andronache, ar urma sa deschida calea filarii legale a romanilor la cererea Ministerului de Interne. Legea, care a provocat un val de controverse, a trecut deja de comisiile de aparare și administrație din Camera Deputaților…

- Romanii ar urma sa fie filați legal, la cererea Ministerului de Interne. Este vorba despre un proiect care prevede inființarea unor unitați speciale de filare a populației. Legea urmeaza sa treaca tacit de Camera Deputaților și va ajunge apoi la Senat, care este camera decizionala. Astfel, vor ajunge…

- O lege controversata din Parlament va trece tacit de Camera Deputaților și va ajunge apoi la Senat, care este camera decizionala. Este vorba despre un proiect depus de deputatul PNL, Gabriel Andronache, liderul de grup al PNL din Camera Deputaților. Proiectul prevede inființarea unor unitați speciale…

- Registrul traficanților de droguri va contribui la prevenirea și investigarea mai eficienta a infracțiunilor din domeniul traficului de droguri. Proiectul de lege propus de Partidul Național Liberal pentru inființarea Registrului Național Automatizat privind persoanele care au comis infracțiuni in domeniul…

- Propunerea de modificare a Codului Rutier aduce pedepse mai aspre pentru șoferii care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente grave, soldate cu pierderea de vieți omenești.Inițiativa aparține unor deputați PNL și urmeaza sa ajunga in Camera Deputaților, for decizional in…

- Lista transmisa de Asociatia Forta Fermierilor (AFF) cuprinde sase solicitari, prima dintre ele vizand Legea biotehnologiei de reproductie."Proiectul de lege a trecut de Senat si acum se afla la Camera Deputatilor. MADR, prin departamentul de specialitate, trebuie sa aduca amendamente la lege, astfel…