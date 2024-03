Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat miercuri „Legea 2 Mai”, o completare a legii 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri. Inițiativa legislativa, cunoscuta și sub numele de „Legea 2 Mai”, a fost propusa de liberali și aduce modificari semnificative in…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, ”Legea 2 Mai”, care completeaza legea 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.Actul normativ initiat de catre liberali, numit si „Legea 2 Mai” prevede ca traficantii de droguri de mare risc nu mai pot primi…

- Astazi, Romania marcheaza o noua etapa in lupta impotriva traficului de droguri, odata cu promulgarea legii "2 Mai” de catre Președintele Klaus Iohannis. Aceasta lege, care elimina posibilitatea executarii pedepsei sub supraveghere pentru traficanții de droguri de mare risc și traficul internațional…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…

- Vlad Pascu plecase sa cumpere alte stupefiante atunci cand a produs accidentul mortal de la 2 Mai, in care doi tineri au murit și alți trei au fost grav raniți. Prietenii lui Pascu au spus ca acesta facea drifturi și manevre periculoase la volan, astfel ca doi dintre ei i-au cerut sa ii lase sa […]…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea care prevede ca romanii din afara granitelor tarii pot accesa servicii consulare online. Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr. 62/2019 privind activitatea consulara, in sensul cresterii gradului de digitalizare…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind statutul grefierilor si al altor categorii de personal care ocupa functii de specialitate in cadrul instantelor judecatoresti, al Parchetelor de pe langa acestea si al Institutului National de Expertize Criminalistice. Astfel, grefierii si…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea care prevede ca incalcarea interdictiei de a adauga pe drapelul Romaniei alte inscriptii si simboluri in afara celor aprobate prin lege se va sanctiona cu amenda de la 10.000 la 20.000 de lei. Actul normativ modifica articolul 20 din Legea nr. 75/1994…