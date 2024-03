Astazi, Romania marcheaza o noua etapa in lupta impotriva traficului de droguri, odata cu promulgarea legii "2 Mai” de catre Președintele Klaus Iohannis. Aceasta lege, care elimina posibilitatea executarii pedepsei sub supraveghere pentru traficanții de droguri de mare risc și traficul internațional de droguri de mare risc, reprezinta un punct de cotitura in eforturile de combatere a acestui fenomen criminal.