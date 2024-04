Stiri pe aceeasi tema

- Albaiulianca Mihaela Mih-Dehelean este CAMPIOANA BALCANICA la Culturism și Fitnes. Performanța remarcabila a fost anunțata chiar de sportiva pe pagina de Facebook: ”O cupa in care am strans toate speranțele, lacrimile, durerile și bucuriile a mii de ore de antrenament”. „Campionatul Balcanic 2024. Am…

- Rafael Santonja, președintele Federației Internaționale de Culturism și Fitness, este prezent la Campionatul Balcanic de Culturism și Fitness gazduit la final de aprilie de Timișoara. Romania va participa cu un lot format din 40 de sportivi.

- Emilia Beznos și Polina Bulat sint noile campioane ale Republicii Moldova la gimnastica ritmica, transmite Noi.md. In urma Campionatului Republicii Moldova la Gimnastica Ritmica, desfașurat in data de 6 aprilie 2024, gimnasta Emilia Beznos, care a concurat la categoria Senioare, s-a clasat pe locul…

- Jandarmeria Dambovița a fost reprezentata cu succes din nou de jandarmul Ionuț Timofte care a devenit campion național Masters, weekend-ul trecut dupa ce a alergat, pentru a doua oara in sala, la o competiție desfașurata in București. Jandarmul montan a participat la Campionatul Național de Sala…