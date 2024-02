Caz șocant în Galați. Un tânăr și-a înjunghiat părinții şi un poliţist Un tanar din Galati si-a injunghiat parintii, dar si pe un politist care a sarit in ajutorul oamenilor atacati de propiul fiu. Incidentul sangeros a avut loc in urma cu scurt timp, in zona Mazepa. Potrivit primelor informatii, tanarul s-ar fi luat la cearta cu parintii si apoi a folosit un cutit pentru a-i injunghia. […] The post Caz șocant in Galați. Un tanar și-a injunghiat parinții si un politist appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

