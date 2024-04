VIDEO. O elevă de 13 ani și-a înjunghiat două profesoare și o colegă O eleva, in varsta de 13 ani, a injunghiat trei persoane, in timp ce se afla la școala. Victimele sunt doua profesoare și o colega. O eleva de 13 ani este acuzata de trei tentative de omor, dupa ce a injunghiat doua profesoare și o colega. Atacul cu un cuțit a avut loc, miercuri, intr-o […] The post VIDEO. O eleva de 13 ani și-a injunghiat doua profesoare și o colega appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

