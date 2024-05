Cu alegerile europarlamentare 2024 apropiindu-se cu pasi repezi, cetatenii din Uniunea Europeana sunt pregatiti sa-si aleaga reprezentantii in Parlamentul European. Intre 6 si 9 iunie, peste 373 de milioane de europeni din 27 de tari vor merge la urne pentru a selecta cei 720 de politicieni care ii vor reprezenta in acest for legislativ vital. […] The post Romanii „alesi” care vor castiga peste 10.000 de euro pe luna. Ghid pentru alegeri europarlamentare 2024 appeared first on Puterea.ro .