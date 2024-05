Semne bune: economia din zona euro este în creștere Activitatea economica in zona euro a inregistrat, in aprilie, cel mai rapid ritm de crestere din ultimul an. Avansul din sectorul serviciilor a reușit sa compenseze declinul din industrie, potrivit rezultatelor unui sondaj publicat astazi, 6 mai. Indicatorul Composite Purchasing Managers (PMI) in zona euro, calculat de S&P Global si considerat un bun indicator al […] The post Semne bune: economia din zona euro este in creștere appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

